Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand gegen Polizeibeamte - 21-jähriger E-Scooter Fahrer entzieht sich Kontrolle

Löhne (ots)

(um) Am Freitagabend (31.07.) bemerkten Beamte einen E-Scooter Fahrer auf der Bahnhofstraße Höhe Vor der Egge, der ohne Kennzeichen fuhr. Zudem fuhr das Elektrokleinstfahrzeug augenscheinlich schneller als 20 km/h. Die Beamten sprachen den Fahrer aus dem Streifenwagen heraus an, gaben Anhaltezeichen und forderten ihn sprachlich mehrfach auf anzuhalten. Der 21-jährige Lenker fuhr daraufhin schnell in die Straße Vor der Egge und wollte sich der Kontrolle entziehen. Er schaltete dazu sogar das Licht am E-Roller aus. Da er mit dem schnellen Roller allerdings auf unbefestigten Straßenbelag bei der Fahrt landete, versuchte er fußläufig die weitere Flucht fortzusetzen. Das wiederum konnten die einschreitenden Beamten verhindern, indem sie ihn am Arm ergriffen und versuchten festzuhalten. Der junge Mann zeigte sich an diesem Punkt der Kontrolle wenig bis gar nicht einsichtig und riss sich los. Die Beamten setzten weitere körperliche Zwangsmaßnahmen an, bei denen unter anderem aufgrund der heftigen Gegenwehr sogar Handfesseln angelegt werden mussten. Am Ende konnte der 21-Jährige am Boden fixiert werden. Jetzt klärte sich der Sachverhalt vor Ort. Der E-Scooter war erheblich frisiert und hatte keine versicherungstechnische Zulassung. Ein vor Ort durchgeführter untechnischer Geschwindigkeitstest ergab eine Geschwindigkeit von über 75 km/h. Das Fahrzeug stellten die Beamten sicher. Durch den Widerstand verletzten sich der 21-Jährige leicht, sodass ein Rettungswagen vor Ort angefordert wurde. Ebenso verletzte sich ein Beamter leicht, verblieb aber dienstfähig. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass das Frisieren von E-Scootern erhebliche Gefahren für den Fahrer selbst und die anderen Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr in sich birgt. Die z.B. im Internet erworbenen elektronischen Bauteile lassen die Betriebserlaubnis erlöschen. Die damit begangenen Straftaten werden durch die Polizei konsequent verfolgt.

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