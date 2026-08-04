Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätten - Täter versucht in Cafe und Gaststätte einzubrechen

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Wochenende stieg ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte an der Schillerstraße ein. Der Einbrecher schlug dabei eine Fensterscheibe ein und hinterließ damit allerdings Spuren am Tatort. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Kriminalpolizei schließt in diesem Zusammenhang eines ebenfalls in der Vornacht bzw. gleichen Nacht versuchten Einbruchs in ein Cafe an der Lübberstraße nicht aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Täter blieben hier allerdings im Versuchsstadium stecken und hinterließen lediglich Hebelspuren am Tatort. Der Schaden je Fall beträgt mehrere hundert Euro. In einem Fall konnte ein Mobiltelefon gestohlen werden. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

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