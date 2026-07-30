Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter können wertvolle Uhren und Schmuck stehlen - Zeugenaufruf zu E-Scooter Fahrern

Herford (ots)

(um) In der Nacht (30.07.), gegen 01:10 Uhr, gelang es bislang Unbekannten in ein Haus im Biemser Weg einzusteigen. Die Täter, so beobachteten kurz zuvor aufmerksame Zeugen bzw. Nachbarn, verhielten sich verdächtig im Bereich der Wohnsiedlung an den Häusern in Elverdissen auf. Erst später stellte sich das Einsteigen in das Einfamilienhaus an der Balkontür in der ersten Etage heraus. Die Täter durchsuchten im Bereich der Wohnung die Schränke und Räume. Am Ende ergatterten sie in kurzer Zeit wertvollen Schmuck und hochwertige Uhren. Auf den ersten Blick entstand ein Schaden von mindestens 30.000.- Euro. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Im Zusammenhang mit der Tat steht ein möglicher Gebrauch der Täter eines E-Scooters, der in der Nähe des Tatortes festgestellt werden konnte. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in der Wohnsiedlung in der Nacht oder am gestrigen Abend geben? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

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