Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fahrer rammt anderen PKW bei Überholvorgang

Herford (ots)

(um) Das Verkehrskommissariat ermittelt derzeit in einem besonderen Verkehrsunfall, der sich Gestern Abend auf der Mindener Straße am Ortsausgang ereignete. Am Ende führte dieser Verkehrsunfall zu einem überschlagenen PKW im Straßengraben und einer leichtverletzten Person. Was war passiert? Ein PKW Fiat fuhr, gegen 19:30 Uhr, auf der Mindener Straße in Richtung Herford. Ein Zeuge bemerkte, dass der Fahrer langsam fuhr und die Spur nicht hielt. Daraufhin versuchte der Zeuge den 23-Jährigen Fahrer zu überholen. Dies gelang zunächst nicht, da der Fiat mehrere male beschleunigte. Insbesondere in den Momenten in denen die Fahrzeuge sich auf gleicher Höhe befanden. Letztendlich gelang der Überholvorgang. Ein weiterer Fahrer in einem Skoda überholte anschließend den Fiat. Der 30-Jährige Fahrer befand sich auf gleicher Höhe mit dem Fiat auf der Mindener Straße, als der 23-Jährige nach links lenkte. Dieser Rammvorgang katapultierte den PKW Skoda in den Straßengraben in Höhe eines dortigen Hauses. Der Wagen überschlug sich dabei und der Fahrer verletzte sich zum Glück nur leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 30.000.- Euro. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall unter besonderen Maßstäben auf. Es erfolgten Sicherstellungen von Mobiltelefonen und Führerschein beim Verursacher des Verkehrsunfalles. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

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