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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberische Erpressung - Täter drohen mit Waffe - Zeugenaufruf

Löhne (ots)

(um) Die Kriminalpolizei Herford ermittelt derzeit in einem besonderen Delikt einer räuberischen Erpressung in Löhne. Demnach hat am Sonntagabend, (26.07.), gegen 22:50 Uhr, ein 37-Jähriger Besuch an dessen Wohnanschrift in Mennighüffen an der Lübbecker Straße erhalten. Vier Männer standen vor der Wohnungstür und der Geschädigte öffnete die Tür, da er dachte die Männer interessierten sich für dessen Autoverkauf. Er begleitete die Männer daraufhin auf den Parkplatz eines nahegelegenen Verbrauchermarktes. Dort angelangt überraschten die vier Männer das Opfer und schlugen und traten ihn. Zusätzlich forderten die Erpresser unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe eines angeblich zugestellten Paketes an die Anschrift. Die Ehefrau des Mannes verständigte daraufhin die Polizei, welche wenig später eintraf. Die Unbekannten hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits vom Tatort entfernt. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu einem solchen Vorfall am Sonntagabend machen und Hinweise auf die Tatverdächtigen geben? Es soll sich um vier korpulente Männer in schwarzer Kleidung mit arabischem Akzent handeln. Alle hatten kurze schwarze Haare und einer trug eine weiße Cap. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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