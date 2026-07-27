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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Firmeneinbruch - Kupfer-Diebe brechen in metallverarbeitenden Betrieb ein

Löhne (ots)

(um) In der Nacht zum Freitag (24.07.) der vergangenen Woche brachen bislang Unbekannte in eine Firma am Industriegebiet Scheidkamp ein. Die Einbrecher gelangte der Zutritt über ein Fenster eines Rolltores. In der Arbeitshalle stahlen die Diebe dann Kupfer, Messing und weitere hochwertige Metalle sowie Metallreste im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet in dem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. Die engere Tatzeit liegt in dem späten Abend des Freitags bis in den morgen des Samstages, gegen 06:30 Uhr. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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