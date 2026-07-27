Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter scheitern an Kellertür

Herford (ots)

(um) In den vergangenen Tagen versuchten bislang unbekannte Einbrecher an einem Einfamilienhaus im Rüsterweg einzusteigen. Die Täter hebelten dabei an dem Rahmen der Kellertür herum. Scheiterten aber letztendlich an dem massiven Holzbauweise und brachen die Tat im Versuch ab. Es entstand ein Schaden im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen. Wer hat in den vergangenen drei Wochen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Siedlung um den Rüsterweg gesehen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

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