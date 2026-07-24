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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub im Bahnhof- Jugendliche gehen Obdachlosen an

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (23.7.) gegen 21:58 Uhr meldete sich ein 42-Jähriger ohne festen Wohnsitz bei der Polizei und gab an, Opfer einer Straftat geworden zu sein. Nach bisherigen Angaben befand sich der 42-Jährige gegen 21:45 Uhr in der Bahnhofshalle. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung wurde der Geschädigte von den drei Jugendlichen mit einem Messer bedroht (Taschenmesser) und zu Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert. Aus Angst vor dem Messer warf er seine Geldbörse mit diversen Papieren und etwas Bargeld auf den Boden. Die Jugendlichen nahmen die Geldbörse mit und flüchteten von der Tatörtlichkeit.

Sie werden beschrieben mit ca. 17-18 Jahren, normaler Statur und ca. 170cm groß. Alle trugen helle Bekleidung und einer der Jugendlichen eine Brille. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt im Bahnhof aufgehalten haben und/oder den Vorfall beobachtet haben sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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