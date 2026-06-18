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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestohlenes Mountainbike wieder aufgefunden - Tatverdächtige festgestellt

Neustadt an der Orla (ots)

Am Mittwochabend konnte ein zuvor gestohlenes Mountainbike seinem rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.

Das Fahrrad eines 18-Jährigen wurde am 9. Juni als gestohlen gemeldet. Kurz vor 19 Uhr bemerkte gestern dann der Vater des Jungen am Bahnhof in Neustadt an der Orla das Mountainbike seines Sohnes und stellte zwei Personen, einen Mann und eine Frau, fest, die damit unterwegs waren. Er nahm die Verfolgung auf und informierte die Polizei.

Im Rahmen der eingeleiteten Maßnahmen konnten Polizeibeamte die beiden Tatverdächtigen im Alter von 32 und 33 Jahren feststellen und kontrollieren. Dabei wurde das Mountainbike zweifelsfrei dem angezeigten Diebstahl zugeordnet, beide Personen sind in gleichgelagerten Fällen bereits polizeibekannt.

Das Fahrrad wurde an den Eigentümer herausgegeben. Gegen die beiden Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine durch die Polizei angeregte Wohnungsdurchsuchung bei den Tatverdächtigen wurde durch den zuständigen Bereitschaftsrichter nicht angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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