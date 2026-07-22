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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter prallt gegen Peugeot - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Enger (ots)

(jd) Eine 35-jährige Frau aus Bünde fuhr am Montag (20.07.) mit ihrem Peugeot auf der Arndtstraße in Richtung der Straße Zur Egge. Gegen 21.02 Uhr befand sie sich an der Kreuzung Arndtstraße / Wagnerstraße. Hier hielt sie ihr Fahrzeug zunächst an und überquerte sodann die Kreuzung. Von rechts fuhr jedoch zeitgleich ein E-Scooter-Fahrer in den Kreuzungsbereich ein, der Vorfahrt gehabt hätte und es kam zum Zusammenstoß. Der bisher unbekannte, dunkel gekleidete Fahrer des E-Scooters stürzte auf die Fahrbahn. Die 35-Jährige hielt ihr Fahrzeug an und wollte sich um den Unbekannten kümmern, dieser stand jedoch auf und flüchtete mit seinem E-Scooter in Richtung Wagnerstraße. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, gaben später gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass der E-Scooter mit deutlich höherer als der eigentlich für Scooter erlaubten Geschwindigkeit fuhr. Bei dem Unfall wurde der Ständer des E-Scooters abgetrennt und von den Beamten sichergestellt. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 3.000 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den am Unfall beteiligten Fahrer des E-Scooters oder weitere Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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