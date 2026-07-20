Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter entwendet - Fahndung mit Foto - bitte kreisweit veröffentlichen

Bünde (ots)

(jd) Ein Mann aus Bünde zeigte im Januar den Diebstahl seines E-Scooters an. Diesen hatte er am 22. Januar, gegen 17.10 Uhr vor einem Geschäft in der Bahnhofstraße abgestellt. Als der Mann wenige Minuten später zurückkehrte, war der E-Scooter weg. Am Bahnhof stellte er dann seinen E-Scooter fest und sprach den Mann, der den Scooter bei sich hatte, an. Dieser stieg sodann in einen Zug und verließ die Örtlichkeit. Mit Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld wurde nun ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/210136 Zeugen, die die Person kennen, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

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