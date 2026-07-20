Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Radfahrer schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Freitagmittag (17.07.) ereignete sich an der Kreuzung Bünder Straße / Umgehungsstraße ein Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger aus Preußisch Oldendorf fuhr mit seinem VW gegen 12.58 Uhr auf der Bünder Straße in Richtung Herford. Als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte, fuhr der Mann in den Kreuzungsbereich ein. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste er jedoch hinter der Haltelinie anhalten. Im weiteren Verlauf schaltete die Ampelanlage auf Rot und der Querverkehr erhielt Grünlicht. Daraufhin fuhr ein 57-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad in Richtung Füllenbruchstraße. Zeitgleich fuhr der 38-Jährige an und es kam zum Zusammenstoß: Der Radfahrer wurde zunächst aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn, das Fahrrad wurde einige Meter geschleudert, ehe es auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Der 57-Jährige wurde schwer verletzt und nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die von dem 38-jährigen mehrfach gestört wurde, wurde der Kreuzungsbereich gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

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