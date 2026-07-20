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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Herforder von zwei Unbekannten verletzt - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In der Nacht zu Sonntag (19.07.) wurde ein 25-jähriger Herforder gegen 4.00 Uhr auf dem Alten Markt von einer ihm unbekannten Person angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs kam eine zweite, männliche Person hinzu und dieser Mann schlug den Herforder unvermittelt. Er stürzte zu Boden und noch während er auf dem Boden lag, wurde er von mehreren Personen geschlagen und getreten. Ein 44-jähriger Herforder kam dem Mann zu Hilfe, wurde dabei von den Unbekannten ebenfalls leicht verletzt und sodann flüchteten die insgesamt vier Personen. Der 25-Jährige ging zunächst trotz seiner Verletzungen nach Hause, kehrte dann jedoch zum Tatort zurück, um sich eigenständig auf die Suche nach den Unbekannten zu machen. Die hinzugekommenen Polizeibeamten trafen auf den 25-Jährigen, der ein Messer bei sich trug. Dieses wurde durch die Beamten sichergestellt. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der 25-Jährige zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der unbekannten Männer, die ein südländisches Erscheinungsbild haben, konnten beschrieben werden: Der Mann, der den 25-Jährigen in ein Gespräch verwickelt hat, hat blonde Haare. Die zweite Person hat eine kräftige, eher korpulente Statur und dunkle Haare. Die Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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