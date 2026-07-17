Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(sls) Die Abwesenheit der Bewohner nutzten am Donnerstag (16.7.) bislang unbekannte Täter aus, um in ein Einfamilienhaus an der von-Humboldt-Straße in Löhne einzudringen. In der Zeit von Donnerstag 10:00-12:00 Uhr durchsuchten die Täter das Haus und konnten hochwertigen Schmuck mitnehmen. Hierbei handelte es sich um Uhren, Goldketten, Armreife und Ohrringe. Der Vermögenswert liegt im fünfstelligen Bereich. Die Täter konnten nach dem Einbruch bislang unbemerkt die Flucht ergreifen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen und Spurensuche übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

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