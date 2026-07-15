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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall - Zwei Personen verletzt

Auffahrunfall (ots)

(jd) Am Dienstag (14.07.) ereignete sich um 18.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße. Ein 49-jähriger Herforder fuhr mit seinem Honda in Richtung Herford, als er verkehrsbedingt an der Ampelanlage zur Einmündung der Laarer Straße abbremsen musste. Einem unmittelbar hinter ihm fahrenden 31-jährigen Herforder gelang es nicht, seinen Mitsubishi rechtzeitig abzubremsen und er fuhr auf den Honda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda in einen Peugeot geschoben, der von einem 29-jährigen Bielefelder gefahren wurde. Dessen 29-jährige Beifahrerin sowie der 49-jährige Herforder wurden bei dem Unfall verletzt und mit hinzugerufenen Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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