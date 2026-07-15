Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorsicht vor Taschendiebstahl - Sprühaktion in der Herforder Innenstadt

Herford (ots)

(jd) Heute beginnt das Herforder Hoeker Fest. Diese Großveranstaltungen lockt immer wieder Taschendiebe an. Die geschickt agierenden Ganoven nutzten das Gedränge und die Ablenkung ihrer Opfer aus, um an Wertsachen zu kommen. Polizeibeamte aus dem Kommissariat Prävention / Opferschutz haben daher ein Warnzeichen auf die Wege zum Hoeker Fest in der Innenstadt gesprüht, um die Besucherinnen und Besucher des Festes für das Thema Taschendiebstahl zu sensibilisieren.

Die Polizei Herford wünscht allen Besucherinnen und Besuchern des Hoeker Fests ein schönes Fest und gibt Tipps, sich vor Taschendiebstahl zu schützen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit wie nötig

- Tragen Sie Bargeld und Zahlungskarten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung möglichst nah am Körper

- Bewahren Sie Kredit- und Bankkarten und PIN getrennt voneinander auf und lernen Sie die PIN auswendig

- Tragen Sie die Tasche mit der Verschlussseite zum Körper

- Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt

- Achten Sie vor allem im Gedränge besonders auf Ihre Wertsachen und Taschen

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