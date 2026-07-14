Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung - Vlothoer fährt unter dem Einfluss von Alkohol Auto

Vlotho (ots)

(jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gestern (13.07.) gegen Mittag einen Ford im Bereich der Valdorfer Straße und verständigte die Polizei: Der Fahrer des Autos zeigte deutliche Fahrunsicherheiten, fuhr in Schlangenlinien über beide Fahrspuren und würgte mehrfach das Auto ab. Im Bereich des Milanwegs und der Bredenstraße überfuhr er mehrfach Bordsteine, ehe er in der Adlerstraße zum Stehen kam und sodann aus dem Auto fiel. Der Mann versuchte, aufzustehen und taumelte, eher er erneut zu Boden fiel und sich dabei offenbar leicht verletzte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch, der deutlich positiv ausfiel. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Mann, bei dem es sich um einen 57-jährigen Vlothoer handelt, in ein Krankenhaus, wo Blutproben entnommen wurden. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde durch die Polizeibeamten untersagt.

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