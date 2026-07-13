Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Tischlerei bemerkte am Freitagmorgen (10.07.), gegen 8.30 Uhr einen Diebstahl von einer Baustelle. An der Annemarie-von-Lengerke-Straße gingen der oder die unbekannten Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen die Baustelle eines Kindergartens an. Der oder die Unbekannten drangen in das Gebäude ein und entwendeten mehrere hochpreisige Werkzeuge der Marken Bosch und Makita. Insgesamt entstand so ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford bittet mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

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