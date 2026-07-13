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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Motorradfahrer schwer verletzt

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Sonntag (12.07.) ereignete sich um 14.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Bünde fuhr mit seinem VW auf der Handwerker Straße in Richtung Bünderstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich setzte der Mann seine Fahrt geradeaus fort, um in den Nordbachweg zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Motorradfahrer aus Osnabrück. Der vorfahrtsberechtigte Motorradfahrer fuhr mit seinem Motorrad der Marke BMW auf der Bünder Straße in Richtung Rödinghausen. Durch die Kollision wurde der Mann schwer verletzt und nach einer ersten medizinischen Betreuung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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