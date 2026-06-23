Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich

Saale-Holzland (ots)

Ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer hat sich am Montagabend bei einem Sturz in der Schulstraße in Hermsdorf verletzt. Der Mann stand dabei erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Radfahrer war gegen 19:30 Uhr auf der Schulstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Pedelec verlor, gegen eine Bordsteinkante fuhr und stürzte. Da er keinen Fahrradhelm trug, schlug er mit dem Kopf auf und verletzte sich dadurch. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Im Rahmen der medizinischen Versorgung gab der 42-Jährige an, vor der Fahrt vier Bier getrunken zu haben. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Dieser ergab einen Wert von 2,55 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

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