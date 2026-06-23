Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Graffiti in der Neugasse - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Jena (ots)

Unbekannte Täter haben in der Jenaer Innenstadt mehrere Graffiti an Hausfassaden hinterlassen und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Zeitraum zwischen Freitag, dem 19. Juni 2026, gegen 11:00 Uhr, und Montag, dem 22. Juni 2026, gegen 06:30 Uhr, insgesamt sechs Graffiti im Bereich des Fußwegs und der Treppenanlage zwischen der Neugasse und dem Theatervorplatz aufgetragen. Betroffen sind die Fassaden von drei Gebäuden. Dabei waren mehrere Graffiti nicht zu identifizieren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Neugasse oder des Theatervorplatzes gemacht haben, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 81 0 , id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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