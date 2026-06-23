PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Graffiti in der Neugasse - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Jena (ots)

Unbekannte Täter haben in der Jenaer Innenstadt mehrere Graffiti an Hausfassaden hinterlassen und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Zeitraum zwischen Freitag, dem 19. Juni 2026, gegen 11:00 Uhr, und Montag, dem 22. Juni 2026, gegen 06:30 Uhr, insgesamt sechs Graffiti im Bereich des Fußwegs und der Treppenanlage zwischen der Neugasse und dem Theatervorplatz aufgetragen. Betroffen sind die Fassaden von drei Gebäuden. Dabei waren mehrere Graffiti nicht zu identifizieren. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Neugasse oder des Theatervorplatzes gemacht haben, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 81 0 , id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.06.2026 – 09:10

    LPI-J: Einbruchsversuch an Mehrfamilienhaus - Täter scheitern an Balkontür

    Jena (ots) - Unbekannte haben in Jena versucht, über einen Balkon in eine Wohnung einzudringen. Der Einbruchsversuch blieb jedoch erfolglos. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Zitzmannstraße stellte nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub Schuhabdruckspuren auf seinem Balkon sowie Hebelspuren an der Balkontür fest und informierte die Polizei. Nach den ...

    mehr
  • 23.06.2026 – 09:10

    LPI-J: Einbruch in Friseursalon - Bargeld und Smartphone gestohlen

    Jena (ots) - Zwischen Freitagabend und Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Friseursalon in Jena-Lichtenhain ein. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, dem 19. Juni 2026, gegen 21:00 Uhr, und Montag, dem 22. Juni 2026, gegen 07:45 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Geschäft und entwendeten aus diesem eine Geldkassette mit über ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 14:34

    LPI-J: Wildunfall bei Kösnitz

    Kösnitz (ots) - Heute Morgen, gegen 04:30 Uhr überquerte zwischen Kösnitz und Stobra ein Reh die Straße. Ein heranfahrender 62-jähriger VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb glückicherweise unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren