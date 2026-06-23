Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Friseursalon - Bargeld und Smartphone gestohlen

Jena (ots)

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Friseursalon in Jena-Lichtenhain ein. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitag, dem 19. Juni 2026, gegen 21:00 Uhr, und Montag, dem 22. Juni 2026, gegen 07:45 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Geschäft und entwendeten aus diesem eine Geldkassette mit über 100 Euro Bargeld sowie ein Smartphone im Wert von etwa 300 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mühlenstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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