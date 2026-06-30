Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizeistation Fulda bekommt einen neuen Leiter: Wagner folgt auf Heil

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Fulda (ots)

Am Dienstag (30.06.) lud Polizeipräsident Michael Tegethoff zu einer kleinen Feierstunde ins Polizeipräsidium Osthessen ein, verabschiedete den bisherigen Leiter der Polizeistation Fulda Polizeioberrat Peter Heil und führte dessen Nachfolger Erster Polizeihauptkommissar Thomas Wagner in sein neues Amt ein.

Die Polizeistation Fulda ist die größte Polizeidienststelle im Polizeipräsidium Osthessen. Die Beamtinnen und Beamten sind rund um die Uhr für die Sicherheit von mehr als 160.000 Bürgerinnen und Bürgern im Stadtgebiet Fulda sowie den im Zuständigkeitsbereich befindlichen Kommunen - Bad Salzschlirf, Dipperz, Ebersburg, Eichenzell, Flieden, Großenlüder, Hosenfeld, Kalbach, Künzell, Neuhof und Petersberg - im Einsatz.

Nach insgesamt 41 Dienstjahren bei der hessischen Polizei, davon rund sechs Jahre als Leiter der Polizeistation Fulda, wurde Peter Heil aus seiner Funktion verabschiedet. Der Eintritt in den Ruhestand erfolgt zum Ende diesen Jahres.

Polizeipräsident Tegethoff würdigte die langjährige Laufbahn des scheidenden Stationsleiters und dankte ihm für sein Engagement: "Peter Heil hat während seiner gesamten beruflichen Laufbahn auf verschiedenen Dienststellen unseres Präsidiums Verantwortung übernommen und die ihm übertragenen Aufgaben stets mit großem Einsatz und hoher Professionalität sehr erfolgreich wahrgenommen. Für seinen weiteren Lebensweg wünsche ich ihm Gesundheit, Zufriedenheit und viele schöne Momente."

In einer kurzen Ansprache blickte Peter Heil sichtlich bewegt auf seine Dienstzeit zurück: "Es waren aufregende, aber vor allem sehr schöne Jahre. Ich bin dankbar für das, was ich erleben durfte, für die vielen Begegnungen und die Zusammenarbeit mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig freue ich mich auf das, was nun kommt - insbesondere auf mehr Zeit für meine Familie und all jene, die in den vergangenen Jahren oftmals zurückstehen mussten." Seinem Nachfolger wünschte er abschließend noch einen guten Start in sein neues Amt.

Im Anschluss führte Polizeipräsident Tegethoff den neuen Leiter der Polizeistation Fulda, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Wagner - der die Leitung zum 1. Juli übernimmt - in sein Amt ein. Dabei betonte er dessen langjährige Erfahrung und enge Verbundenheit mit der Region: "Thomas Wagner kennt das Polizeipräsidium Osthessen wie kaum ein anderer. Mit seiner fachlichen Kompetenz, seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit bringt er beste Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit. Für seine neue Funktion wünsche ich ihm viel Erfolg und stets eine glückliche Hand."

Der neue Stationsleiter blickt mit großer Vorfreude auf seine künftigen Aufgaben: "Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und trete sie mit großem Verantwortungsbewusstsein und Respekt, aber auch mit hoher Motivation an. Die Polizeistation Fulda leistet täglich eine wichtige Arbeit für die Menschen in der Region. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen möchte ich diesen erfolgreichen Weg fortsetzen. Wir wollen für alle, die uns brauchen präsent und ansprechbar sein, weiter die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Polizei stärken."

Im Rahmen der Feierstunde richteten auch Fuldas Bürgermeister Dag Wehner, die Vertreterin des Personalrats Swetlana Wuttig sowie der Leiter der Polizeidirektion Fulda, Kriminaldirektor Tobias Murch, Grußworte an die Gäste. Sie würdigten das langjährige Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Peter Heil, dankten ihm für seinen Einsatz und seine Verdienste um die Sicherheit in der Region. Gleichzeitig wünschten sie Thomas Wagner für seine neue verantwortungsvolle Aufgabe einen erfolgreichen Start, stets eine glückliche Hand und viel Erfolg bei der Leitung der Polizeistation Fulda.

Mit dem Amtswechsel setzt das Polizeipräsidium Osthessen auf Kontinuität und Erfahrung an der Spitze seiner größten Polizeidienststelle.

Über Peter Heil:

Im Jahr 1985 startete der gebürtige Osthesse Peter Heil im Alter von 20 Jahren seine Ausbildung bei der Polizei Hessen im mittleren Dienst. Nach dienstlichen Stationen bei der Bereitschaftspolizei und als Streifenbeamter in Offenbach, schloss er im Jahr 1997 sein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ab. Seit Ende des Jahres 1999 versah Peter Heil seinen Dienst im Polizeipräsidium Osthessen und begleitete auf der Polizeistation Fulda mehrere Posten - unter anderem als Dienstgruppenleiter im Wechselschichtdienst. Von Dezember 2016 bis Mai 2020 leitete er die Polizeistation Bad Hersfeld, ehe er zur Polizeistation Fulda zurückkehrte. Dort übernahm er zunächst die Leitung Einsatz und Organisation bevor ihm im Juli 2020 zunächst kommissarisch und im Juli 2021 dann fest die Leitung der Polizeistation Fulda übertragen wurde.

Über Thomas Wagner:

Thomas Wagner begann im Alter von 19 Jahren im Jahr 1990 seine Ausbildung bei der Polizei Hessen im mittleren Dienst. Während seiner Zeit als Einsatzbeamter bei der Hessischen Bereitschaftspolizei absolvierte er im Jahr 1997 sein Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst. Im Jahr 2001 folgte der Wechsel zum Polizeipräsidium Osthessen, wo er zunächst als Streifenbeamter auf den Polizeistationen Alsfeld und Fulda seinen Dienst versah. Im Rahmen seiner dienstlichen Verwendungen sammelte Thomas Wagner Erfahrungen in Stabs- und Projektarbeit - unter anderem auch im Zuge einer Abordnung zum Polizeipräsidium Nordhessen. Im Jahr 2009 führte ihn sein Weg zunächst zurück zur Polizeidirektion Fulda, wo er in der Folge Dienstgruppen auf den Polizeistationen Hünfeld und Fulda im Wechselschichtdienst leitete. Bevor er im Jahr 2020 die Leitung der Dezentralen Ermittlungsgruppe Alsfeld übernahm, leitete er zuvor die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizeistationen Fulda und temporär auch Rotenburg sowie die Polizeistation Alsfeld kommissarisch. Seit Januar 2022 war Thomas Wagner Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion Fulda. Von dort aus übernahm er auch die Leitung der Vorbereitungsgruppe Hessentag 2026, die den polizeilichen Einsatz rund um den Hessentag 2026 plante und auch die Stadt Fulda zu den Themen Sicherheit und Verkehr rund um die Großveranstaltung beraten hat. In den Jahren 2005 bis 2018 baute Thomas Wagner zudem als Koordinator die Taktische Kommunikation in Osthessen im Nebenamt mit großer Leidenschaft auf.

(Marc Leipold)

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