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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Frau verletzt Rettungssanitäterin - Polizei nimmt Tatverdächtige in Gewahrsam

Vlotho (ots)

(jd) Am Dienstag (15.07.) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge eine Frau in der Klosterstraße, die offenbar alkoholisiert und in einer behandlungsbedürften Lage war. Der Mann verständigte den Rettungsdienst. Den hinzugerufenen Rettungssanitätern gegenüber verhielt sich die Frau unkooperativ und verbal aggressiv. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen ging sie eine Rettungssanitäterin auch körperlich an und biss sie unter anderem. Die Rettungssanitäterin wurde dadurch leicht verletzt. Daraufhin wurden Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Herford gegen 17.00 Uhr hinzugerufenen, die einen Atemalkoholtest bei der Frau, bei der es sich um eine 23-jährige Lübbeckerin handelt, durchführten. Dieser fiel deutlich positiv aus. Die Frau wurde zur Herforder Wache gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die Lübbeckerin dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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