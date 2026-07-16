Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Runder Tisch zur Bekämpfung krimineller Netzwerke - Gemeinsames Handeln für mehr Sicherheit im ländlichen Raum

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Kreis Herford (ots)

(jd) Die Bekämpfung krimineller Netzwerke erfordert ein eng abgestimmtes Vorgehen aller Sicherheits- und Ordnungsbehörden. Aus diesem Anlass kamen Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationseinheiten aus dem Kreis Herford und kreisangrenzenden Behörden auf Einladung von Behördenleiter Mirco Schmidt zu einem gemeinsamen Runden Tisch zusammen, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken und bereits bestehende Verbindungen auszubauen.

Ziel des Austauschs war es, aktuelle Entwicklungen der Kriminalitätslage zu erörtern, gemeinsame Herausforderungen zu identifizieren und behördenübergreifende Maßnahmen zur Bekämpfung organisierter und vernetzter Kriminalität abzustimmen. "Im Mittelpunkt des weiteren Vorgehens stehen insbesondere die Stärkung der Sicherheit im ländlichen Raum sowie die konsequente Verfolgung krimineller Strukturen", unterstreicht Polizeidirektor Christian Lübke, Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Herford. Er leitete den Austausch, zu dem unter anderem Vertreter des Zolls, der Ordnungsämter aus den einzelnen Kommunen des Kreises, die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung, benachbarter Polizeibehörden sowie weiterer Einrichtungen, zusammenkamen.

"Kriminelle Netzwerke agieren häufig arbeitsteilig und über Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Um diesen Strukturen wirksam entgegenzutreten, ist ein abgestimmtes Vorgehen aller beteiligten Behörden unerlässlich", so Lübke weiter. Ziel des Runden Tisches war daher auch die Koordination gemeinsamer und gezielter Einsätze. Konkrete Planungen wurden hierzu angestoßen und werden in den kommenden Wochen und Monaten im Kreisgebiet durchgeführt. Gemeinsame Kontrollen sowie koordinierte Ermittlungsmaßnahmen bilden dabei wesentliche Bausteine einer integrierten Sicherheitsstrategie. Denn Sicherheit kann nur durch das enge Zusammenspiel verschiedener Akteure nachhaltig gewährleistet werden. Die einzelnen Akteure des Runden Tisches bringen dabei ihre jeweiligen Kompetenzen ein und schaffen gemeinsam die Voraussetzungen, um Straftaten frühzeitig zu erkennen, wirksam zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Integrierte Sicherheit basiert dabei auf Kooperation und einem kontinuierlichen Dialog. Die beteiligten Behörden werden ihre Zusammenarbeit auch künftig weiter intensivieren und gemeinsame Maßnahmen fortführen, um kriminellen Netzwerken entschlossen entgegenzutreten.

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