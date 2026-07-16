PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Runder Tisch zur Bekämpfung krimineller Netzwerke - Gemeinsames Handeln für mehr Sicherheit im ländlichen Raum

POL-HF: Runder Tisch zur Bekämpfung krimineller Netzwerke - Gemeinsames Handeln für mehr Sicherheit im ländlichen Raum
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Herford (ots)

(jd) Die Bekämpfung krimineller Netzwerke erfordert ein eng abgestimmtes Vorgehen aller Sicherheits- und Ordnungsbehörden. Aus diesem Anlass kamen Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Organisationseinheiten aus dem Kreis Herford und kreisangrenzenden Behörden auf Einladung von Behördenleiter Mirco Schmidt zu einem gemeinsamen Runden Tisch zusammen, um die Zusammenarbeit weiter zu stärken und bereits bestehende Verbindungen auszubauen.

Ziel des Austauschs war es, aktuelle Entwicklungen der Kriminalitätslage zu erörtern, gemeinsame Herausforderungen zu identifizieren und behördenübergreifende Maßnahmen zur Bekämpfung organisierter und vernetzter Kriminalität abzustimmen. "Im Mittelpunkt des weiteren Vorgehens stehen insbesondere die Stärkung der Sicherheit im ländlichen Raum sowie die konsequente Verfolgung krimineller Strukturen", unterstreicht Polizeidirektor Christian Lübke, Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde Herford. Er leitete den Austausch, zu dem unter anderem Vertreter des Zolls, der Ordnungsämter aus den einzelnen Kommunen des Kreises, die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung, benachbarter Polizeibehörden sowie weiterer Einrichtungen, zusammenkamen.

"Kriminelle Netzwerke agieren häufig arbeitsteilig und über Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Um diesen Strukturen wirksam entgegenzutreten, ist ein abgestimmtes Vorgehen aller beteiligten Behörden unerlässlich", so Lübke weiter. Ziel des Runden Tisches war daher auch die Koordination gemeinsamer und gezielter Einsätze. Konkrete Planungen wurden hierzu angestoßen und werden in den kommenden Wochen und Monaten im Kreisgebiet durchgeführt. Gemeinsame Kontrollen sowie koordinierte Ermittlungsmaßnahmen bilden dabei wesentliche Bausteine einer integrierten Sicherheitsstrategie. Denn Sicherheit kann nur durch das enge Zusammenspiel verschiedener Akteure nachhaltig gewährleistet werden. Die einzelnen Akteure des Runden Tisches bringen dabei ihre jeweiligen Kompetenzen ein und schaffen gemeinsam die Voraussetzungen, um Straftaten frühzeitig zu erkennen, wirksam zu bekämpfen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Integrierte Sicherheit basiert dabei auf Kooperation und einem kontinuierlichen Dialog. Die beteiligten Behörden werden ihre Zusammenarbeit auch künftig weiter intensivieren und gemeinsame Maßnahmen fortführen, um kriminellen Netzwerken entschlossen entgegenzutreten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 10:12

    POL-HF: Auffahrunfall - Zwei Personen verletzt

    Auffahrunfall (ots) - (jd) Am Dienstag (14.07.) ereignete sich um 18.35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße. Ein 49-jähriger Herforder fuhr mit seinem Honda in Richtung Herford, als er verkehrsbedingt an der Ampelanlage zur Einmündung der Laarer Straße abbremsen musste. Einem unmittelbar hinter ihm fahrenden 31-jährigen Herforder gelang es nicht, seinen Mitsubishi rechtzeitig abzubremsen und er fuhr auf ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 10:06

    POL-HF: Vorsicht vor Taschendiebstahl - Sprühaktion in der Herforder Innenstadt

    Herford (ots) - (jd) Heute beginnt das Herforder Hoeker Fest. Diese Großveranstaltungen lockt immer wieder Taschendiebe an. Die geschickt agierenden Ganoven nutzten das Gedränge und die Ablenkung ihrer Opfer aus, um an Wertsachen zu kommen. Polizeibeamte aus dem Kommissariat Prävention / Opferschutz haben daher ein Warnzeichen auf die Wege zum Hoeker Fest in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren