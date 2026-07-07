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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Geschäft

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Hauskampstraße;

Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 18.28 Uhr, und 07.07.2026, 07.22 Uhr;

In ein Geschäft eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gescher. Die Unbekannten versuchten sich gewaltsam Zutritt über eine Tür sowie durch ein Fenster zu verschaffen. Dies gelang den Einbrechern jedoch nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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