POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch in Geschäft
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Hauskampstraße;
Tatzeit: zwischen 06.07.2026, 18.28 Uhr, und 07.07.2026, 07.22 Uhr;
In ein Geschäft eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gescher. Die Unbekannten versuchten sich gewaltsam Zutritt über eine Tür sowie durch ein Fenster zu verschaffen. Dies gelang den Einbrechern jedoch nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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