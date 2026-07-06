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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Erneute Farbschmierereien an mehreren Gebäuden
Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Nachdem Zeugen am Donnerstagabend (2.7.) Farbschmierereien an einem verlassenen Gebäude in der "Straße der Toleranz" entdeckten (wir haben berichtet), kam es nun zu weiteren Beschmutzungen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge sollen bislang unbekannte Vandalen zwischen Donnerstag (2.7.) und Samstagnachmittag (4.7.), 16.15 Uhr, weitere Schriftzüge und mehrere Hakenkreuze auf mindestens zwei Gebäude mit schwarze Farbe geschmiert haben. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Derzeit kann ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatschutz, unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, mit dem Staatschutz unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6307389

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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