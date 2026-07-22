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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen - Zwei Personen leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Am Dienstag (21.07.) ereignete sich um 16.16 Uhr auf der Solterbergstraße ein Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Ford in Richtung Salzuflener Straße. Der Mann beabsichtigte, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Um in die steile Einfahrt abbiegen zu können, fuhr der Ford Richtung Fahrbahnmitte, um dann im Bogen nach rechts zu fahren. Unmittelbar hinter ihm befand sich ein 28-jährger Löhner in einem VW, der fälschlicherweise annahm, dass der Ford-Fahrer nach links in eine Straße abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs kam es dann zum Zusammenstoß und der VW stieß in die rechte Seite des Ford, sodass die Fahrzeuge in den Straßengraben schleuderten. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Man aus Bad Salzuflen wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Löhne wurde vor Ort durch die Besetzung eines weiteren Rettungswagens behandelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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