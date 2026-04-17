Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Kind...

Polch (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026 um 15:25 Uhr ereignete sich in Polch ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jährigs Kind beim Zusammenstoß mit einem Bus schwer verletzt wurde.

Um 15:25 Uhr wurde die Polizei in Mayen über den Verkehrsunfall informiert. Vor Ort stellt sich heraus, dass sich der Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 12-jährigen Kindes und einem Linienbus in unmittelbarer Nähe zu einer Bushaltestelle ereignet hat. Aus bislang ungeklärter Unfallursache geriet das Kind mit einem Bein unter ein Vorderrad des Buses. Der genaue Unfallhergang wird erst nach Abschluss der polizeilichen Unfallermittlungen feststehen. Hierzu müssen noch Spuren ausgewertet sowie Zeugen und Unfallbeteiligte vernommen werden. Das Kind wurde nach notärztlicher Erstbehandlung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Koblenz verbracht, der Busfahrer erlitt einen Schock.

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