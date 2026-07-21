Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Am Montag (20.07.) stellte die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte gegen 6.47 Uhr fest, dass ein Fenster offenstand. Am Freitag zuvor war das Fenster des Gebäudes an der Wietbrede verschlossen worden. Die Frau ging daraufhin zum Büro und bemerkte, dass dieses durchwühlt worden war. Sie verständigte umgehend die Polizei und die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes gewaltsam geöffnet worden war. Unbekannte Täter drangen so in die Kindertagesstätte ein. Nach einer ersten Durchsicht entwendeten sie eine Geldkassette mit Bargeld in dreistelliger Höhe sowie einen Beamer mit drei Lautsprechern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen im Bereich der Wietbrede etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

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