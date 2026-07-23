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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Überholen - Radfahrer leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Gestern (22.07.) ereignete sich auf der Lübbecker Straße ein Verkehrsunfall. Ein 85-Jähriger Mann aus Löhne fuhr mit seinem Seat in Richtung Bahnhofstraße und beabsichtigte, gegen 9.15 Uhr nach rechts in eine Parklücke zu fahren. In dem Moment, als er in die Parklücke einbog, überholte ein 23-jähriger Radfahrer das Auto - und zwar auf der Seite, auf der der 85-Jährige in die Parklücke fahren wollte. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde er leicht verletzt. An Auto und Fahrrad entstand ein Schaden von rund 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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