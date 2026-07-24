Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verursacher flüchtet von Unfallstelle- Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(sls) Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Albert-Schweitzer-Straße in Löhne kam es am Mittwochmorgen (22.7.) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10:45 Uhr wurde im Bereich des Baumarktes ein weißer Mazda CX-30 durch den Nutzer in einer Parkbucht abgestellt. Als er nach dem Einkauf gegen 11:15 Uhr zu seinem Fahr-zeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sein rechter Kotflügel neben dem Fahrzeug lag. Nach bisherigen Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den abgeparkten Mazda, so dass es zu dem Schaden kam. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen aufgenommen und den Verursacher oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

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