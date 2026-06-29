Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 26. bis 28. Juni 2026

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München (ots)

Freitag, 26. Juni 2026; 14.17 Uhr - Braut steckt in Aufzug fest Schloss Nymphenburg (Nymphenburg)

Eine Braut ist auf dem Weg zu ihrer Hochzeit in einem Aufzug stecken geblieben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden im Schloss Nymphenburg am Freitagnachmittag von der aufgeregten Hochzeitsgesellschaft empfangen. Die Braut und zwei weitere Personen befanden sich noch in dem Aufzug. Die Einsatzkräfte öffneten die Türen des Aufzugs und befreiten die Personen. Mit etwas Verspätung konnte die Trauung dann erfolgreich durchgeführt werden.

Freitag, 26. Juni 2026; 15.29 Uhr - Kraneinsatz nach Verkehrsunfall Fürstenrieder Straße (Hadern)

Ein Lkw hat beim Abbiegen auf die Fürstenrieder Straße am Freitagnachmittag eine etwa vier Tonnen schwere Betonleitplanke umgerissen.

Das Betonteil stürzte um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr München durchtrennten die herausragenden Bewehrungseisen der Leitplanke. Dann konnte mithilfe des neuen Feuerwehrkrans die Leitplanke angehoben und wieder an den Fahrbahnrand gestellt werden. Es war der erste Einsatz für den neu beschafften Feuerwehrkran. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Freitag, 26. Juni 2026; 16.06 Uhr - Tram entgleist Max-Weber-Platz (Haidhausen)

Am Freitagnachmittag ist eine Tram der Linie 25 am Max-Weber-Platz entgleist.

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr München zu der verunfallten Tram alarmiert. Mit vereinten Kräften und schwerem Gerät wurde die Tram wieder eingegleist. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Warum die Tram entgleist ist, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Samstag, 27. Juni 2026; 16.33 Uhr - Waldbrand Panzerwiese (Harthof)

Zu einem Waldbrand sind Einsatzkräfte der Feuerwehr München am Samstagnachmittag alarmiert worden.

Etwa 500 Quadratmeter Waldboden standen in Flammen. Erste Löschmaßnahmen wurden mit Feuerpatschen und Kleinlöschgerät durchgeführt. Anschließend konnte das Feuer mit mehreren Strahlrohren bekämpft werden. Hierfür musste eine lange Schlauchstrecke aufgebaut werden und Löschwasser wurde im Pendelverkehr an die Einsatzstelle gebracht. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Samstag, 27. Juni 2026; 19.06 Uhr - Dachstuhl in Flammen Werner-Egk-Bogen (Freimann)

Ein Dachstuhl ist am Samstagabend in Brand geraten.

Bei hochsommerlichen Temperaturen bekämpften mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr München die Flammen mit zwei Hohlstrahlrohren und dem Wasserwerfer einer Drehleiter. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Nachstunden hin. Die Brandursache ist der Feuerwehr nicht bekannt.

Samstag, 27. Juni 2026; 21.45 Uhr - Person gerät unter U-Bahn Sendlinger Tor (Altstadt)

Eine Person ist am Samstagabend gegen eine anfahrende U-Bahn gestürzt und schwer verletzt worden.

Gegen 21.45 Uhr fiel der 41-jährige Mann gegen die U-Bahn und geriet unter einen Wagon. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Schwerverletzten aus dem Gleisbereich. Nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er schwerverletzt mit einem Rettungswagen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Sonntag, 28. Juni 2026; 17.41 Uhr - Motorradunfall auf der Autobahn BAB 95 (Forstenried)

Zu einem Motorradunfall ist die Feuerwehr München am Sonntagnachmittag auf die Autobahn A 95 alarmiert worden.

Südlich von München in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen war der Motorradfahrer schwer gestürzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten daraufhin die Fahrbahn in Richtung Süden komplett für den Verkehr. Da der alarmierte Rettungshubschrauber in diesem Bereich aufgrund von Bäumen am Fahrbahnrand nicht landen konnte, wurde der Notarzt mit der Seilwinde abgesetzt. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde nach einer Erstversorgung in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Sonntag, 28. Juni 2026; 19.23 Uhr - Pkw in Brand BAB 8 Langwied (Langwied)

Ein Bmw ist am Sonntag auf der Autobahn A 8 ein Raub der Flammen geworden.

Im Bereich der Ausfahrt Langwied in Fahrtrichtung Stuttgart stand der Pkw bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte außerdem, auf die Vegetation an der Böschung überzugreifen. Zwei Atemschutztrupps gelang es mit zwei Hohlstrahlrohren, das Feuer erfolgreich zu bekämpfen und eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Zusätzlich wurde das Fahrzeug mit Schaum abgelöscht und die Vegetation im Bereich des Brandes mit dem Wasserwerfer eines Feuerwehrfahrzeugs gewässert. Durch die Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.

(bro)

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