Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - PKW-Fahrer als Unfallbeteiligter gesucht

Herford (ots)

(um) Ein besonderer Verkehrsunfall beschäftigt derzeit das Verkehrskommissariat in Herford. Ein Radfahrer fuhr dabei am Samstag (25.07.), gegen 14:52 Uhr, auf dem Radweg an der Berliner Straße Richtung Löhrstraße. In diesem Moment bog ein PKW Mercedes aus der Petersilienstraße ein. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube bzw. sein Fahrrad klemmte sich sogar laut eigenen Angaben unter das Vorderrad des PKW. Er verletzte sich dabei zum Glück nur leicht. Beide einigten sich vor Ort und der PKW-Fahrer wollte die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen. Dies wollte der Radfahrer so nicht und es entfernte sich der Fahrer nach dem Zusammenstoß. Erst später verständigte der Radfahrer die Polizei, die nun den Unfallhergang rekonstruieren muss. Aus diesem Grund sucht das Verkehrskommissariat Zeugen zu dem Unfall. Zusätzlich wird der PKW Fahrer gebeten sich einmal zur Klärung des Sachverhaltes mit der Sachbearbeitung in Verbindung zu setzen. Hinweise zum Unfall werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

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