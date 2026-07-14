PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision beim Abbiegen: Fahrradfahrerin fährt gegen Streifenwagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Eine 59-jährige Gütersloherin beabsichtigte am Samstag (11.07., 23.57 Uhr) von der Wilhelm-Baumann Straße nach rechts auf die Düppelstraße abzubiegen. Die Fahrerin des Streifenwagens stand mit dem Mercedes Vito an der Einmündung. Sie fuhr vorher auf der Düppelstraße in Richtung Wilhelm-Baumann Straße. Den Angaben nach fuhr die 59-Jährige eine große Kurve und kollidierte dabei mit dem Streifenwagen. Die Fahrradfahrerin stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht. In einem Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe abgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 15:30

    POL-GT: 13-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Montag (13.07., 11.50 Uhr) befuhr eine 38-jährige Fiat-Fahrerin die Holzhofstraße in Richtung Beelener Straße. An der Kreuzung Schulstraße kam ein 13-jähriger E-Bike-Fahrer aus Sicht der Autofahrerin von links angefahren. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der E-Bike-Fahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Junge in ein ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:42

    POL-GT: Unfallflucht - 14-Jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntagabend (12.07., 19.30 Uhr) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Den Angaben nach befuhr der 14-Jährige die Buschstraße in Richtung Verler Straße und bog dann nach rechts in die Straße Auf der Haar ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer zusammen. Der ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 14:03

    POL-GT: Radfahrerinnen stoßen beim Nebeneinanderfahren zusammen - zwei Verletzte

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Zwei 16-jährige Rietbergerinnen befuhren am Sonntagabend (12.07., 23.40 Uhr) nebeneinander den Geh- und Radweg an der Druffeler Straße in Richtung Lintel. Dabei stießen sie nach bisherigem Stand mit ihren Lenkern zusammen und kamen in der Folge zu Fall. Eine war mit einem Fahrrad, die andere mit einem E-Bike unterwegs. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren