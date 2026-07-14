Polizei Gütersloh

POL-GT: Kollision beim Abbiegen: Fahrradfahrerin fährt gegen Streifenwagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Eine 59-jährige Gütersloherin beabsichtigte am Samstag (11.07., 23.57 Uhr) von der Wilhelm-Baumann Straße nach rechts auf die Düppelstraße abzubiegen. Die Fahrerin des Streifenwagens stand mit dem Mercedes Vito an der Einmündung. Sie fuhr vorher auf der Düppelstraße in Richtung Wilhelm-Baumann Straße. Den Angaben nach fuhr die 59-Jährige eine große Kurve und kollidierte dabei mit dem Streifenwagen. Die Fahrradfahrerin stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht. In einem Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe abgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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