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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei beklagt 12 -Jährigen Verkehrstoten

Bünde Dünne (ots)

(um) Der folgenschwere tragische Verkehrsunfall vom heutigen Tag auf dem Försterweg forderte einen weiteren Verkehrstoten. In Folge der schweren Verletzungen verstarb der 12-jährige Junge im Krankenhaus am Nachmittag. Die Polizei Herford beklagt damit den sechsten Verkehrstoten diesen Jahres. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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