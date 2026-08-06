POL-HF: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei beklagt 12 -Jährigen Verkehrstoten

Herford (ots) - (um) In der Nacht zum Wochenende stieg ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte an der Schillerstraße ein. Der Einbrecher schlug dabei eine Fensterscheibe ein und hinterließ damit allerdings Spuren am Tatort. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Kriminalpolizei schließt in diesem Zusammenhang eines ebenfalls in der Vornacht bzw. ...

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