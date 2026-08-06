POL-HF: Tödlicher Verkehrsunfall - Polizei beklagt 12 -Jährigen Verkehrstoten
Bünde Dünne (ots)
(um) Der folgenschwere tragische Verkehrsunfall vom heutigen Tag auf dem Försterweg forderte einen weiteren Verkehrstoten. In Folge der schweren Verletzungen verstarb der 12-jährige Junge im Krankenhaus am Nachmittag. Die Polizei Herford beklagt damit den sechsten Verkehrstoten diesen Jahres. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
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