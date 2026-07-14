Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannoversches Schützenfest 2026: Polizei zieht positive Bilanz

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover hat nach dem Ende des Schützenfestes 2026 eine positive Bilanz gezogen. Während der zehn Festtage zwischen dem 03.07.2026 und dem 12.07.2026 registrierte die Polizei knapp über 50 Straftaten. Damit lag die Zahl der angezeigten und festgestellten Taten auf dem Niveau der beiden Vorjahre und deutlich unter den Zahlen von 2022 und 2023.

Im Fünfjahresvergleich zeigt sich damit ein weiterhin niedriges Niveau. Während die Polizei im Jahr 2022 noch mehr als 90 Straftaten und im Jahr 2023 mehr als 60 Straftaten registrierte, bewegte sich die Zahl der angezeigten und festgestellten Taten in den Jahren 2024, 2025 und 2026 jeweils um die 50.

Einen Schwerpunkt bildeten wie in den Vorjahren Körperverletzungsdelikte. Die Polizei registrierte 2026 insgesamt 21 Körperverletzungen. Im Vorjahr waren es elf Körperverletzungen gewesen.

Die Zahl der Diebstahlsdelikte lag im Jahr 2026 bei insgesamt zwölf Fällen. Darunter befanden sich zwei Taschendiebstähle. Im Vorjahr hatte die Polizei zehn Diebstahlsdelikte registriert, darunter drei Taschendiebstähle.

Darüber hinaus registrierte die Polizei vier Bedrohungen und vier Beleidigungen. Raubdelikte sowie Widerstandsdelikte oder tätliche Angriffe gegen Einsatzkräfte wurden im Zusammenhang mit dem Schützenfest 2026 nicht verzeichnet.

Aus Sicht der Polizeidirektion Hannover verlief das Schützenfest 2026 damit insgesamt positiv. Die Zahl der Straftaten blieb trotz des leichten Anstiegs gegenüber 2024 und 2025 auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Die Ermittlungen zu den aufgenommenen Strafverfahren dauern an. /ms, trim

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell