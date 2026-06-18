Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Versuchter Raub an Bahnhaltestelle - Zeugen gesucht

Wörth am Rhein (ots)

In der gestrigen Nacht kam es zu einem versuchten Raub an der Bahnhaltestelle Maximiliansau-West. Der 17-jährige Geschädigte stieg gegen 00.20 Uhr an der Bahnhaltestelle Maximiliansau-West aus und begab sich in Richtung Unterführung. Am Treppenansatz kam ein bisher unbekannter Täter auf den Geschädigten zugelaufen und griff nach dessen Umhängetasche, um ihn diese zu entreißen. Der Geschädigte stieß den Beschuldigten von sich weg, woraufhin dieser Pfefferspray ins Gesicht des Geschädigten sprühte. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Unterführung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der Geschädigte wurde mit leichter Reizung in den Augen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, unter 20 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, trug eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

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