Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Herforder mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (07.7.) bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford im Rahmen einer Streifenfahrt gegen 18.06 Uhr einen E-Scooter-Fahrer: Dieser fuhr aus Richtung Tribenstraße kommend in Schlangenlinien über die Fußgängerampel der Johannisstraße in Richtung Wiesestraße. Im Zuge einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter einige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Zudem ging von dem Fahrer des E-Scooters, bei dem es sich um einen 32-jährigen Herforder handelt, deutlicher Alkoholgeruch aus. Der Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Herforder Wache gebracht. Hier konnten bei dem Beschuldigten weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden, die von den Beamten sichergestellt wurden. Der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 32-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt und inhaftiert.

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