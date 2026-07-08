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POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Austausch zwischen Polizeidirektor Christian Lübke und Bürgermeister Rocco Wilken

POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Austausch zwischen Polizeidirektor Christian Lübke und Bürgermeister Rocco Wilken
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Vlotho (ots)

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Sicherheitslage in Vlotho, gesellschaftliche Veränderungen sowie die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an ihre Polizei. Dabei ging es unter anderem um Einsatzreaktionszeiten, den Erhalt des Bezirksdienstes und die Frage, wie Polizei und Kommune auch künftig gemeinsam für ein hohes Sicherheitsniveau sorgen können.

"Gute Sicherheitsarbeit entsteht dort, wo Polizei und Kommunen ihre Perspektiven zusammenbringen. Genau deshalb ist der persönliche Austausch so wertvoll", ist Christian Lübke überzeugt.

Bürgermeister Rocco Wilken und Polizeichef Christian Lübke waren sich einig, den offenen und vertrauensvollen Austausch auch künftig fortzusetzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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