Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer bei Unfall verletzt - Unfallbeteiligter flüchtet

Herford (ots)

(jd) Auf dem Hellerweg ereignete sich am Sonntag (05.07.), um 9.26 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Herforder fuhr in Richtung Innenstadt und beabsichtigte, in die Falkstraße abzubiegen. Den Abbiegevorgang zeigte er mit der Hand an. Hinter ihm befand sich ein weiterer Radfahrer, der in gleiche Richtung fuhr und den 81-Jährigen überholte, als dieser zum Abbiegen ansetzte. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der 81-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Der am Unfall beteiligte, bisher unbekannte Radfahrer kam seinen Pflichten nicht nach, sondern setzte seine Fahrt fort. Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen eines hinzugerufenen Rettungswagens um den Herforder, der bei dem Unfall verletzt wurde. Der am Unfall beteiligte Radfahrer ist etwa 60 Jahre alt, trug zum Unfallzeitpunkt eine blaue Jacke und einen blauen Fahrradhelm. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den am Unfall beteiligten Radfahrer oder Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden.

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