Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 53-Jähriger leistet Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen - Polizeibeamter schwer verletzt

Bünde (ots)

(jd) Der Fahrer eines Taxis verständigte in der Nacht zu Sonntag (05.07.) die Polizei, da ein Fahrgast ohne seine Rechnung zu begleichen, in ein Haus an der Bohnenstraße ging. Als die Beamten kurz nach 2 Uhr an dem Haus eintrafen, wurden sie von einer Anwohnerin in die genannte Wohnung gelassen. Dort trafen sie auf den vom Taxifahrer beschriebenen, offensichtlich stark alkoholisierten Mann. Dieser verhielt sich sogleich aggressiv und kam den Aufforderungen der Polizeibeamten nicht nach. Nachdem die Beamten mit dem Mann, bei dem es sich um einen 53-Jährigen aus Offenburg handelt, die Wohnung verließen, wurde dieser zunehmend aggressiver und ging die Beamten nicht nur verbal, sondern auch körperlich an. In diesem Zuge verletzte er einen der eingesetzten Polizeibeamten so schwer, dass dieser stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus aufgenommen wurde. Im weiteren Verlauf sperrte er sich weiterhin den polizeilichen Maßnahmen, beschädigte einen Streifenwagen und versuchte zu Fuß zu flüchten. Dies misslang jedoch und er wurde der Polizeiwache Herford zugeführt. Ein hier durchgeführter Alkoholtest fiel deutlich positiv aus, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Der 53-Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen ihn wird wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell