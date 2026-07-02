Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Mann aus Kirchlengern fährt alkoholisiert Pedelec

Kirchlengern (ots)

(jd) Beamte der Kreispolizeibehörde Herford bemerkten in der vergangenen Nacht (02.07.) um kurz nach Mitternacht einen Pedelec-Fahrer, der auf der Elsestraße in Richtung Bünde fuhr. Der Fahrer führte sein Pedelec mittig auf der Fahrbahn und fuhr ohne Licht. Daraufhin wurde er im Bereich der Straße Finkenbusch einer Kontrolle unterzogen. Sogleich schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus, sodass der Mann zur Bünder Wache gebracht wurde. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen.

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