PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - Mann aus Kirchlengern fährt alkoholisiert Pedelec

Kirchlengern (ots)

(jd) Beamte der Kreispolizeibehörde Herford bemerkten in der vergangenen Nacht (02.07.) um kurz nach Mitternacht einen Pedelec-Fahrer, der auf der Elsestraße in Richtung Bünde fuhr. Der Fahrer führte sein Pedelec mittig auf der Fahrbahn und fuhr ohne Licht. Daraufhin wurde er im Bereich der Straße Finkenbusch einer Kontrolle unterzogen. Sogleich schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus, sodass der Mann zur Bünder Wache gebracht wurde. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 10:28

    POL-HF: Fußgänger beim Abbiegen erfasst - Herforderin leicht verletzt

    Herford (ots) - (jd) Am Mittwoch (01.07.) ereignete sich an der Werrestraße um 9.50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Herforder fuhr mit seinem Opel auf der Waltgeristraße in Richtung Mindener Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Werrestraße abzubiegen und setzte seine Fahrt fort, als die Ampel für ihn Grünlicht zeigte. ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:25

    POL-HF: Unbekannte entwenden VW - Polizei sucht Zeugen

    Kirchlengern (ots) - (jd) Am Dienstag (30.06.) zeigte ein Mann aus Kirchlengern den Diebstahl seines VW an. Das Auto parkte in der Hofeinfahrt des Mannes an der Mindener Straße und war am frühen Morgen noch vor Ort. Als der Kirchlengeraner dann gegen 17.05 Uhr zu seinem Wohnort zurückkehrte, fehlte von dem Fahrzeug mit Bielefelder Zulassung jede Spur. Der VW Passat ist blau und verfügt über grüne Außenspiegel sowie ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 10:24

    POL-HF: Unfall beim Rangieren - Löhner zwischen zwei Autos eingeklemmt

    Vlotho (ots) - (jd) Am Montagnachmittag (29.06.) wurde ein Mann aus Löhne bei einem Unfall verletzt. Der 73-Jährige befand sich auf einem Parkplatz an der Meyrastraße und öffnete die Heckklappe seines Autos. Zeitgleich fuhr eine 79-jährige Vlothoerin rückwärts mit ihrem Toyota aus einer Parklücke. Beim Rangieren übersah sie offenbar den Löhner und erfasste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren