Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bürgermeistergespräche im Kreis Herford - Austausch zwischen Polizeidirektor Christian Lübke und Bürgermeister Bernd Dumcke

Bild-Infos

Download

Spenge (ots)

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Sicherheitslage in Spenge, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger sowie die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Ordnungsamt und Polizei. Auch besondere Einsatzlagen - wie der jährlich wiederkehrende Einsatz am Hücker Moor - waren Thema des Austauschs und zeigen, wie wichtig ein abgestimmtes Handeln aller Beteiligten ist.

Positiv ist auch die Entwicklung der Kriminalität: Die Fallzahlen in Spenge sind im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent zurückgegangen.

Bürgermeister Bernd Dumcke und Polizeichef Christian Lübke waren sich einig, die vertrauensvolle Zusammenarbeit auch künftig fortzusetzen und gemeinsam für Sicherheit und Bürgernähe in Spenge einzustehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell