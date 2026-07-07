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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel geraubt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag im Bereich Bremerstraße und dem angrenzenden Waldweg in Richtung Bremerhof unterwegs waren. Hier soll es zwischen 14 und 14.15 Uhr zu einem Raub gekommen sein.

Nach Angaben des betroffenen 69-Jährigen war ihm zuvor im Bereich Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße ein weißer Kastenwagen aufgefallen. Als er dort die Straße zu Fuß überquerte, sei er vom Fahrer des Wagens mehrfach angehupt worden. Anschließend sei der Beifahrer ausgestiegen und ihm in Richtung Bremerhof hinterher gelaufen. ^ Auf einem Waldweg habe sich der Unbekannte genähert, ihn gepackt und zu Boden gerungen. Dann habe sich der Täter den Geldbeutel des 69-Jährigen gegriffen und sei verschwunden. Das Opfer erlitt Kratzer an den Armen.

Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt und ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Dem Äußeren nach könnte er den Aussagen zufolge arabischer Herkunft sein. Über seine Bekleidung zur Tatzeit ist bislang nichts bekannt.

Zeugen, die den Mann im Bereich Bremerstraße/Waldweg Richtung Bremerhof gesehen haben, oder denen im Stadtgebiet der weiße Kastenwagen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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