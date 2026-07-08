Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrerin schwer verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Eine 57-jährige Frau aus Hiddenhausen fuhr am Dienstag (07.07.), gegen 15.35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Sternberger Straße in Richtung Löhner Straße. Die Frau überquerte die Löhner Straße und um geradeaus auf einen Parkplatz zu fahren. Zeitgleich fuhr ein 31-jähriger Hiddenhauser mit seinem Transporter von dem genannten Parkplatz aus auf die Straße und beabsichtigte, nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Sie wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden an Transporter und Fahrrad liegen bei rund 3000 Euro.

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