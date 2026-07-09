Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Rennrad - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In Herford entwendeten Unbekannte am Mittwoch (08.07.) ein Fahrrad. Ein 35-jähriger Lagenser hatte das Rennrad der Marke Cube am Morgen, um 8.00 Uhr auf einem Firmengelände an der Wittekindstraße abgestellt. Als er gegen 14.00 Uhr zu dem Fahrradständer zurückkehrte, fehlte von dem Rennrad jede Spur. Die Rahmenfarben sind weiß und blau und das Rennrad hat einen Wert von rund 400 Euro. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Rennrads machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

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