PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 06.08.2026

Heinsberg (ots)

Hückelhoven Baal - Brand

Am Donnerstag, den 06.08.2026, gegen 15.29 Uhr wurde der Polizei in der Lothlandstraße in Hückelhoven Baal ein Brand gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei Gartenhäuser und ein Carport brannten. Es gab eine große Rauchentwicklung, wobei der Rauch auch in die umliegenden Häuser zog. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei dem Brand wurden vier Personen durch Rauchintoxikation verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 13:00

    POL-HS: Täter flüchtet nach Einbruchsdelikt

    Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Am 6. August (Donnerstag) bemerkten Anwohner der Buchenstraße gegen 2.25 Uhr, dass die Alarmanlage des Hauses ausgelöst wurde und dass eine unbekannte Person über das Dach des Wintergartens sprang und durch den Garten flüchtete. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

    Heinsberg-Oberbruch (ots) - Am Mittwoch, 5. August, gegen 22.25 Uhr, wurden zwei Bahnmitarbeiter an der Ostpromenade durch drei unbekannte Personen aggressiv angesprochen. Anschließend schlug einer der Unbekannten beiden Männern mit der Faust gegen den Brustbereich. Durch die Schläge wurden beide Männer leicht verletzt. Die Unbekannten entfernten sich daraufhin fußläufig in Richtung Industriestraße. Alle drei waren ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:00

    POL-HS: Bei Einbruch beobachtet/ Wer kann Hinweise geben?

    Heinsberg-Eschweiler (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (5. August), zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Obernburger Straße. Aus dem Gebäude stahlen sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld, ein IPad, Airpods und Parfum. Die Täter wurden bei ihrer Tat durch Zeugen beobachtet. Diese konnten die Personen beschreiben. Beide Einbrecher waren männlich und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren