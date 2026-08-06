Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 06.08.2026

Heinsberg (ots)

Hückelhoven Baal - Brand

Am Donnerstag, den 06.08.2026, gegen 15.29 Uhr wurde der Polizei in der Lothlandstraße in Hückelhoven Baal ein Brand gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei Gartenhäuser und ein Carport brannten. Es gab eine große Rauchentwicklung, wobei der Rauch auch in die umliegenden Häuser zog. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei dem Brand wurden vier Personen durch Rauchintoxikation verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf.

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