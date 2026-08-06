Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Einbruch beobachtet/ Wer kann Hinweise geben?

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch (5. August), zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Obernburger Straße. Aus dem Gebäude stahlen sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld, ein IPad, Airpods und Parfum. Die Täter wurden bei ihrer Tat durch Zeugen beobachtet. Diese konnten die Personen beschreiben. Beide Einbrecher waren männlich und wirkten südländisch. Einer war 170 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit beiger Weste und dunklem Oberteil. Der zweite war 160 bis 170 Zentimeter groß und mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Wer hat in diesem Zusammenhang ebenfalls Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den Gesuchten geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

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