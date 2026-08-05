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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Verkehrsunfall geflüchtet/ Festnahme

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Dienstag, 4. August, ereignete sich gegen 9.15 Uhr, an der Straße Alte Schmiede, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 40-jährige Fahrer eines Pkw Renault war nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug von der Deichstraße auf die Straße Alte Schmiede abgebogen. Kurz vor dem Ortseingang fuhr der Fahrer dann frontal gegen ein am Fahrbahnrand parkendes Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde der parkende Pkw auf den Bürgersteig geschoben und erheblich beschädigt. Fahrer und Beifahrer des verunfallten Pkw stiegen aus und flüchteten in Richtung Oberbruch. Beide Personen konnten in der näheren Umgebung angetroffen werden, nachdem sie durch Zeugen festgehalten wurden. Dabei kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Zeugen. Da beide Personen beim Aufprall offenbar verletzt wurden, wurden sie mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er vor Antritt der Fahrt Alkohol oder Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Bei ihm konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem verfügte er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren zuvor als gestohlen gemeldet worden. Der Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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